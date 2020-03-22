، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وغبار وأتربة وتدنٍّ في الرؤية على منطقة الرياض ،

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد.حالة الطقس الأرصاد الرياض
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وغبار وأتربة وتدنٍّ في الرؤية على منطقة الرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-22
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:17 AM
الحالة تستمر حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد.
، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وغبار وأتربة وتدنٍّ في الرؤية على منطقة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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