، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وغبار وأتربة وتدنٍّ في الرؤية على منطقة الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تستمر حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ12 من اليوم الأحد.حالة الطقس الأرصاد الرياض