، "الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية) يُصحب ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.حالة الطقس الأرصاد
"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-22
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية) يُصحب ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:12 AM
تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ويصحبها انخفاض في درجات الحرارة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية) يُصحب ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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