، الصين تطلق الرحلة الأولى لقطار كورونا لأوروبا: نحمل المساعدات ،

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بعد أن وضعت الصين قدمها اليمنى على طريق التعافي من فيروس كورونا المستجد، بدأ البلد الآسيوي تقديم المساعدات إلى دول أوروبية عدة، خرج فيها الوباء عن السيطرة.
وكشفت وسائل إعلام صينية رسمية، أن بكين أطلقت الرحلة الأولى لقطار شحن يحمل مساعدات ويتجه إلى أوروبا؛ للمساعدة على تجاوز المحنة الصحية.
وغادر القطار محطة ييوو شرقي الصين، الأحد، صوب العاصمة الإسبانية مدريد، مُحمّلًا بـ110 آلاف كمامة طبية، ومئات البدلات الواقية، والمستلزمات الطبية الأخرى، لمكافحة انتشار الفيروس.
ووفق "سكاي نيوز" قالت صحيفة "الشعب" الصينية: إن رحلة القطار سوف تستغرق نحو أسبوعين.
ودخلت الصين المنطقة الآمنة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، مع تراجع أعداد المصابين والمتوفين جراء المرض؛ فيما بدت الأرقام مفزعة في عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا.
والأحد قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين: إن البلاد سجّلت 46 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم السبت.
وسجلت الآن الصين 81054 حالة إصابة بكورونا منذ بداية تفشي الفيروس أواخر العام الماضي، و3261 حالة وفاة من بينها 6 حالات يوم السبت.
لكن في إسبانيا حذّرت الحكومة، السبت، من أن "الأسوأ لم يأتِ بعدُ"؛ وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة في البلاد 1300، ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألفًا.فيروس كورونا الجديد الصين
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 08:40 AM
غادَرَ صوب العاصمة الإسبانية مدريد مُحمّلًا بـ110 آلاف كمامة طبيةالصين تطلق الرحلة الأولى لقطار كورونا لأوروبا: نحمل المساعدات
بعد أن وضعت الصين قدمها اليمنى على طريق التعافي من فيروس كورونا المستجد، بدأ البلد الآسيوي تقديم المساعدات إلى دول أوروبية عدة، خرج فيها الوباء عن السيطرة.
وكشفت وسائل إعلام صينية رسمية، أن بكين أطلقت الرحلة الأولى لقطار شحن يحمل مساعدات ويتجه إلى أوروبا؛ للمساعدة على تجاوز المحنة الصحية.
وغادر القطار محطة ييوو شرقي الصين، الأحد، صوب العاصمة الإسبانية مدريد، مُحمّلًا بـ110 آلاف كمامة طبية، ومئات البدلات الواقية، والمستلزمات الطبية الأخرى، لمكافحة انتشار الفيروس.
ووفق "سكاي نيوز" قالت صحيفة "الشعب" الصينية: إن رحلة القطار سوف تستغرق نحو أسبوعين.
ودخلت الصين المنطقة الآمنة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، مع تراجع أعداد المصابين والمتوفين جراء المرض؛ فيما بدت الأرقام مفزعة في عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا.
والأحد قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين: إن البلاد سجّلت 46 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم السبت.
وسجلت الآن الصين 81054 حالة إصابة بكورونا منذ بداية تفشي الفيروس أواخر العام الماضي، و3261 حالة وفاة من بينها 6 حالات يوم السبت.
لكن في إسبانيا حذّرت الحكومة، السبت، من أن "الأسوأ لم يأتِ بعدُ"؛ وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة في البلاد 1300، ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألفًا.
، الصين تطلق الرحلة الأولى لقطار كورونا لأوروبا: نحمل المساعدات ،
المصدر : الخليج 365
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