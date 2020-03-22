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أعلن تشن ويكينغ السفير الصيني لدى السعودية، عن دخوله في الحجر المنزلي؛ استجابة لدعوة السلطات السعودية.
وقال السفير الصيني عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت".
وتابع: أقرأ الرواية السعودية "ثمن التضحية"، وأقوم بالرياضة، وأجرب الطبخ، وأشرب القهوة، "لا تنسَ أن تغسل يديك باستمرار".
ونشر السفير الصيني على "تويتر" عدة صور له في الحجر المنزلي أثناء ممارسته للأنشطة؛ بما في ذلك القراءة والطبخ والرياضة.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 08:34 AM
"تشن": أقوم بالرياضة وأجرب الطبخ وأشرب القهوة "لا تنسَ أن تغسل يديك باستمرار"شاهد.. السفير الصيني بالسعودية يدخل الحجر المنزلي استجابة لدعوة "الربيعة"
أعلن تشن ويكينغ السفير الصيني لدى السعودية، عن دخوله في الحجر المنزلي؛ استجابة لدعوة السلطات السعودية.
وقال السفير الصيني عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت".
وتابع: أقرأ الرواية السعودية "ثمن التضحية"، وأقوم بالرياضة، وأجرب الطبخ، وأشرب القهوة، "لا تنسَ أن تغسل يديك باستمرار".
ونشر السفير الصيني على "تويتر" عدة صور له في الحجر المنزلي أثناء ممارسته للأنشطة؛ بما في ذلك القراءة والطبخ والرياضة.
، شاهد.. السفير الصيني بالسعودية يدخل الحجر المنزلي استجابة لدعوة "الربيعة" ،
المصدر : الخليج 365
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