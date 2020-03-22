شكرا لمتابعة خبر عن الحمراني: " شلة مريم يحسبون الهجوم يخليني اتردد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثار غياب الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني عن التغريد بتفاصيل جديدة حول قضية خاطفة الدمام، اليوم الأحد، جدلا وتساؤلات كثيرة.

وتسائل متابعو الحمراني عن سر اختفاؤه، كما تعرض للهجوم من قبل الكثير، حيث اتهمه البعض بأنه متواطئ مع خاطفة الدمام، وما يرويه مجرد أوهام.

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وعاد الحمراني صباح اليوم الأحد، مؤكدا أنه كان مشغولا بالبحث عن تفاصيل حول مشهورة السناب شات التي استعانت بالخاطفة " مريم " في أعمال السحر والشعوذة للتحكم في زوجها.

وقال الحمراني: " شلة خاطفة الدمام اللي يحسبون انتحال اكاونتي والهجوم يخليني اتردد وما أبط الجربه مايدرون كنت مشغول بالبحث والإتصالات " ،لافتا الى أنه سيكشف تفاصيل جديدة الليلة.