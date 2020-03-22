“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام جل معقم لليدين لاحتوائه على نسبة عالية من “الميثانول”

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جلّ معقم لليدين؛ لاحتوائه على نسبة عالية من “الميثانول”، وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.
وأوضحت الهيئة أن المعقم يحمل اسم (Alfa,Instant Hand Sanitizing)، وهو من إنتاج مصنع الكيماويات الحديثة، وغير مسجل لديها، مبينةً أن كمية المادة الكحولية المعقمة الموجودة به أقل من الموصى بها، الأمر الذي قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.
ودعت المستهلكين لعدم استخدام المنتج، وإعادته إلى منافذ البيع واسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال بمركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وشددت الهيئة على ضرورة الاتصال بها، والإبلاغ عن أي أعراض جانبية تحدث نتيجة استخدام المنتج المذكور، وذلك عبر الرقم الموحد 19999.
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