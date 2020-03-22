” البنوك تؤجل الأقساط ” دعوة للبنوك بالمبادرة بتأجيل السداد

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لا زال الكثيرون في انتظار مبادرة من البنوك، تتماشى مع الظروف الحالية التي تشهدها المملكة والعالم أجمع، خاصة بعد تعليق العمل، وتطبيق العزل المنزلي.

ودشن مواطنون وسمًا بعنوان ” البنوك تؤجل الأقساط ” ،مناشدين بتأجيل سداد القروض والأقساط أسوةً ببعض البنوك العربية والخليجية، إنطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.

ورأى البعض أن يكون التأجيل فقط للشركات والمؤسسات والأفراد المقترضين للتجارة، دون الموظفين.

يذكر أن عدة بنوك عربية وخليجية قد قررت تأجيل سداد قروض أصحاب الدخول الضعيفة لاحتواء آثار الفيروس المستجد.

