«الخضيري» يكشف حقيقة أن هذا الوباء هو «غاز السارين»

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كشف أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، حقيقة أن الوباء المستجد المنتشر في العالم خلال الفترة الأخيرة هو غاز ” السارين ” .

وأوضح الدكتور فهد الخضيري: ” تدور رسالة مجهولة تزعم أن هذا الوباء هو غاز السارين!.. هذا غير صحيح ولا يمكن أبداً أن يكون ذلك، هذه أوهام كاذبة الغاز مختلف، الغاز محدود المكان ويقتل بسرعة ” .

وأضاف ” الخضيري ” : ” لكن الذي نراه الآن فيروس له تحاليل وفحص واضح بالمختبر، وينجو منه بإذن الله ٩٩٪ من المصابين معظمهم لا يدخلون المستشفيات أصلاً ” .

