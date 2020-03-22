فيديو.. طالب يدرس بالخارج يستعرض ما قدمته له السفارة السعودية بعد إلغاء رحلته

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أوضح طالب سعودي يدرس بالخارج كيف تعاملت معه إحدى سفارات المملكة بالخارج عندما علمت بوضعه بعد أن ألغيت رحلته، ولم يجد أي رحلة تعيده إلى المملكة، بسبب ظروف تفشي فيروس “كورونا”.

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وقال الطالب في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن السفارة -لم يحدد بأي دولة- حجزت له غرفة في فندق 5 نجوم وتكفلت بكامل وجباته، كما وفرت له مصروفاً يومياً لتلبية احتياجاته.

وعبر الطالب عن فخره ببلده وحكومته التي تعزّ مواطنيها، وتوفر لهم الحماية والرعاية أينما كانوا سواء بالداخل أو الخارج.



