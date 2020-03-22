فيديو.. عمالة تعبئ معقمات مغشوشة وتغير صلاحية الأدوية (فيديو وصور)

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كشف مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية عن عمالة مخالفة تعمل في تعبئة معقمات مغشوشة، إضافة إلى تغيير تاريخ صلاحية كميات كبيرة من المنتجات الدوائية.

وبين الفيديو وجود كميات ضخمة من عبوات المعقمات المغشوشة حيث يتم تعبئتها من براميل مليئة بالمادة بطريقة بدائية، ثم تغلف وتسوق، فيما أظهرت صورٌ ضبط كميات كبيرة من الأدوية المختلفة منتهية الصلاحية.

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