بعد رصد إصابات بـ«كورونا» نتيجة للمخالطة.. إغلاق محال تجهيز الحفلات والأفراح

علمت «عاجل» من مصادرها، أن الجهات المسؤولة في المملكة قررت إغلاق محال تجهيز الأفراح بشكل كامل وفورًا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد.

وبيّنت المصادر أن التوجيه جاء بعد رصد حالات إصابة بفيروس كورونا نتيجة للمخالطة، حيث أكدت التوجهات بإغلاق محلات تجهيز الحفلات والأفراح بشكل كامل على أن تتولى الجهات المعنية بوزارة الداخلية متابعة إغلاق تلك المحال .

ويأتي ذلك تطبيقًا للقرار الذي انفردت به «عاجل»، مساء اليوم، بإغلاق المحال التجارية غير الضرورية، من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًّا، اعتبارًا من اليوم السبت .

وأشارت المصادر، إلى أن القرار يستثني المنشآت الحيوية المتضمنة «محال المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود».

وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، والحد من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة كل فئات المجتمع، واستجابةً لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصةً في البيئة المزدحمة المغلقة.