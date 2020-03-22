السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 98 حالة إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا



سول 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واس

اعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن اصابة 98 حالة إضافية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى 8 آلاف و 897 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 104 حالات بعد وفاة حالتين يوم أمس، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضاف المركز أن 297 شخصا تعافوا من بين المصابين بالفيروس ليرتفع اجمالي المتعافين إلى ألفين و 909 حالات جديدة.

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