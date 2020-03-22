بالفيديو..وافدون يخترقون الحجر الصحي في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):وثق مقطع فيديو، تكدس عدد كبير من الوافدين، في مكة المكرمة، مخترقين الحجر الصحي المنزلي.
وأظهر الفيديو تجمع عدد من غير الملتزمين بالحجر، في مشهد كارثي معرضين أنفسهم وغيرهم من الأهالي لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وطالب متداولو المقطع بضرورة ضبط هؤلاء الوافدين وترحيلهم.
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