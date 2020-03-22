شكرا لمتابعة خبر عن مُلاك مجموعة فندقية يخلون فندقًا كاملا ليكون تحت تصرف وزارة الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):بادر مُلاك مجموعة " المرجان " عبدالرحمن خالد بن محفوظ، وسلطان خالد بن محفوظ، بوضع مبنى فندقي فاخر مؤثث بالكامل، في مكة المكرمة تحت تصرف وزارة الصحة.
ويتكون المبنى من 304 غرفة، وذلك دعما لوزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا، ومحاصرته ومنع انتشاره.
يذكر أن عددا من رجال الأعمال بادروا بالمساهمة في الدعم بمختلف الأشكال، انطلاقا من مسؤوليتهم الاجتماعية، وتخفيفًا للعبء على المواطنين والدولة.
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