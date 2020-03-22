شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يوجه بحملات ميدانية في الاستراحات والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
من جانبها، دعت اللجنة العليا للمحافظة على الواحة الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.
يذكر أنه سبق أن أوضحت النيابة العامة أن تعمد مخالفة قرارات وتعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع فيروس كورونا موجب للمساءلة الجزائية.
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