شكرا لمتابعة خبر عن رجل أعمال يروي قصته مع الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):روى نايف عبدالله الراجحي، رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لمجموعة فرسان للسفر والسياحة، قصته مع إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الراجحي: " عدت من السفر قبل 10 أيام، ثم أحسست بأعراض انفلونزا، وبعدها تم تشخيصي بكورونا " .
وتابع: " أكملت أسبوعًا في المستشفى، وصحتي ممتازة ولله الحمد، بفضل الله ثم جهود الدولة ووزارة الصحة بقيادة الوزير توفيق الربيعة، والأخوة أبطال الصحة ".
ونصح الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية، قائلا: " أنصحكم باتباع التوجيهات اللازمة، ولا تنسوني من دعواتكم " .
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