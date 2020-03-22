شكرا لمتابعة خبر عن رسالة تفاؤلية من تركي آل الشيخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأحد، عن ثقته الكبيرة بالله عز وجل، في الخروج من الأزمة التي يمر بها العالم في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقال آل الشيخ في رسالته التفاؤلية: " عندي ثقة بالله، ستقهر البشرية الكورونا، ويعودالعالم أجمل الله كبير " .
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينهم 5 ممارسين صحيين، ليصل إجمالي المصابين إلى 392 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة تفاؤلية من تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.