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رسالة تفاؤلية من تركي آل الشيخ

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأحد، عن ثقته الكبيرة بالله عز وجل، في الخروج من الأزمة التي يمر بها العالم في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال آل الشيخ في رسالته التفاؤلية: " عندي ثقة بالله، ستقهر البشرية الكورونا، ويعودالعالم أجمل الله كبير " .

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينهم 5 ممارسين صحيين، ليصل إجمالي المصابين إلى 392 إصابة.

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