شكرا لمتابعة خبر عن " مشهور " يستغل القاصرات جنسيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصبح أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة يدعى " داروين " ،حديث الساعة، بعد اكتشاف أنه يقوم باستغلال القاصرات جنسيًا.

وتبين أن " داروين " يستدرج القاصرات، ويحاول التأثير عليهن ليصل الحال بهن للحديث في أمور مخلة.

وأعرب الكثير عن استياءهم من ذلك الفعل المشين، مطالبين بضبطه ومعاقبته، وسط دعوات لمراقبة الأطفال والمحتوى الذي يتابعونه.