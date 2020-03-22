شكرا لمتابعة خبر عن " مشهور " يستغل القاصرات جنسيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أصبح أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة يدعى " داروين " ،حديث الساعة، بعد اكتشاف أنه يقوم باستغلال القاصرات جنسيًا.
وتبين أن " داروين " يستدرج القاصرات، ويحاول التأثير عليهن ليصل الحال بهن للحديث في أمور مخلة.
وأعرب الكثير عن استياءهم من ذلك الفعل المشين، مطالبين بضبطه ومعاقبته، وسط دعوات لمراقبة الأطفال والمحتوى الذي يتابعونه.
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