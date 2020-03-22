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عدّ رئيس أرامكو المهندس أمين الناصر، صحة وسلامة موظفي الشركة ومرافقها وأعمالها أساسٌ تقوم عليه، لاسيما في ظل ما يواجهه العالم من تحدي استثنائي مع انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنهم في “أرامكو” يراقبون الوضع عن كثب كل يوم.

وقال الناصر: “قمنا بتفعيل خطط وقائية مستمرة في مناطق أعمالنا كافة، بالإضافة إلى خطط طوارئ مفصلة وخدمات دعم طبي رائدة، بهدف تقليل المخاطر، وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والحد من العدوى.

وأضاف قائلاً: “إن إنتاج الطاقة وإمدادها الموثوق به هو حجر الزاوية في شركتنا، والتزامنا مع عملائنا خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة، لذلك فقد وضعنا خططًا للطوارئ والوقاية ‏في كل مناطق أعمالنا بما يضمن استمرارية العمل وحتى نتمكن من الوفاء باحتياجات عملائنا حول العالم من منتجات الطاقة”.





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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أرامكو: نعمل على خطط وقائية لضمان صحة موظفي الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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