بالصور أمين جدة يتفقد الأسواق ويوجه بعقوبات مشددة ضد المتهاونين في التعقيم

قام أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم السبت، بجولة تفقدية على سوقي السمك والخضار بالمحافظة، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، فيما وجَّه بمعالجة التجاوزات، واتخاذ العقوبات المشددة بحق المتهاونين في إجراءات التعقيم.
وشارك في الجولة وكيل أمين المحافظة للبلديات الفرعية المهندس محمد إبراهيم الزهراني، ومديرو الإدارات ذات العلاقة، وعدد من المراقبين.
وتجول التركي في الأسواق واقفًا على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الأمانة، بعد أن جرى إلزام جميع العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية، والزام البائعين ومن في حكمهم بوضع الكمامات وارتداء القفازات والعناية الشديدة بالنظافة الشخصية.
واستمع التركي من مرافقه والقائمين على الأسواق، عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة في سبيل المحافظة على الصحة ورفع مستوى الأمان الصحي والخدمي للمستفيدين.
ووجَّه التركي، عقب انتهاء الجولة بمعالجة التجاوزات التي لا تنطبق عليها الشروط، واتخاذ العقوبات المشددة بحق المتهاونين بالأنظمة، خاصةً فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتعقيم.
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