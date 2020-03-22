نشر مقاطع فيديو على سناب.. مطالبات بمحاكمة المنتقص من دور التمريض والجيش في مواجهة «كورونا»

انتقد كثير من السعوديين، الفيديو المتداول لمواطن ينتقد فيه طواقم التمريض الذين لا يألون جهدًا في مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، رغم المخاطر الجسام التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بهذه المهمة الوطنية.

وأمام انتقاص هذا الشخص من الدور الذي يقوم به جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، طالب نشطاء على موقع التواصل «تويتر»، بتقديمه إلى النيابة العامة، وإلى المحاكمة بتهمة التعريض بأشخاص يؤدون واجبهم في خدمة المجتمع.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل، خرج هذا الشخص معترضًا على دعوة طواقم التمريض المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «عندي موضوع يؤرقني في الحقيقة.. وهو النداءات التي يطلقها العاملون في القطاع الطبي، وتردديهم: نعمل من أجل سلامتكم في مواجهة خطر كورونا».

ووجه حديثه إلى طواقم التمريض قائلًا: «يا ابن الحلال، أنت ممرض.. ما أنت أخصائي أحياء دقيقة، ولا عالم أحياء دقيقة، ولا استشاري أمراض معدية.. تراك ممرض.. يعني أقصى مهمة توكل إليه إنك تجهز مريض لعملية».

وقلل من قدر مهمة التمريض والأطباء، قائلًا: «سلاحك هو موس.. اهدأ شوي».

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ولم يقتصر تطاول هذا الشخص عند هذا الحد، بل راح ينتقص من التضحيات التي يقدمها رجال الجيش السعودي أيضًا، غير مدرك أنه لولا جهود هؤلاء ما عاش هذا الشخص في الاستقرار والأمن الذي ينعم به.

وفي تعليقه على صاحب هذا الفيديو، قال أحمد الحوشان: «عندما يأتي شكر منسوبي وزارة الصحة من ملك ووالد الجميع الملك سلمان، ويأتي مثل هذا الشخص يقلل من جهودهم، يجب أن يأتي دور النيابة العامة لمحاسبة كل من يتعدى على الآخرين».

أما فيص الفيصل، فقال: «هذا المفروض يجيبونه بعدما يطبقون عليه العقوبة المالية، ويربطونه بطوارئ كل مستشفى 3 أيام، وبعدها يربطونه عند كل نقطة تفتيش عشان يشوف دور الممرضين والعسكر».

من جانبه، قال تركي صالح العبادة: «هذا تعريض بالتسفيه لمجموعات تؤدي واجبها بالمجتمع بكل اقتدار.. محاسبته واجبه على ما بدر منه علنًا بالنشر لفيديوهات يستهين فيها بشرائح من المجتمع.. وكل شرائح المجتمع محل احترام وتقدير».

أما طارق مدني، فقال: «الله المستعان.. إذا جاءته مصيبة من هذه المصائب، راح يعرف وقتها قدر هؤلاء الجنود المخفيين.. راح يتمنى وقتها لو ينقذوه ولو كلف الأمر.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. حسبنا الله ونعم الوكيل».