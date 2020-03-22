السعودية اليوم / موريتانيا تغلق معبرها الحدودي مع مالي



نواكشوط 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

قررت السلطات في موريتانيا اليوم إغلاق معبر كوكي الزمال الحدودي بينها وبين جمهورية مالي المجاورة توقيًا من تفشي قيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وكانت موريتانيا قد قررت في وقت سابق إغلاق معبر روصو جنوبي البلاد، الذي يربطها بالسنغال، للحد من انتشار الفيروس .

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03:13ت م

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