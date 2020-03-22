السعودية اليوم / الأرصاد " تنبه من نشاط في الرياح السطحية على منطقة الرياض



الرياض 26رجب 1441 هـ الموافق 21مارس 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض ومحافظاتها.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 12 من يوم غدٍ الأحد.

// انتهى //

02:47ت م

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