السعودية اليوم / اريتريا تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا



اسمرة 26 رجب 1441هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

اعلن وزير الإعلام الاريتري يماني قبر مسقل اليوم إن بلاده رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا وهي لمسافر وصل إلى مطار أسمرة الدولي قادما من النرويج.

وقال في صفحته الرسمية على تويتر ان المصاب إريتري يحمل إقامة دائمة في النرويج ويبلغ من العمر 39 عاما وهو يتلقى العلاج حاليا.

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02:08ت م

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