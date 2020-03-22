داليا مبارك تتخلى عن شعرها بسبب الحجر المنزلي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السعودية داليا مبارك جمهورها بمقطع فيديو حديث، ظهرت فيه بـ “لوك” جديد.

داليا ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بشعر قصير جدا، لافتة إلى أنها قصته لشعورها بالملل في الحجر المنزلي.

الفنانة السعودية أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “هذا الي طلعت فيه من الحجر المنزلي وقعدة البيت !؟ وانتو وش سويتو!؟”.

وكانت الفنانة السعودية داليا مبارك قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها بجلسة تصوير مرحة خضعت لها.

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الفنانة السعودية تألقت في الجلسة بفستان أنيق بلون التركواز، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، وتزينت بمكياج هادئ ومجوهرات مميزة.

داليا ظهرت في الجلسة وهي تحمل تورتة صغيرة مزينة ببعض الورود، وحولها مجموعة من البالونات باللون الأصفر التي شكلت كلمة “Happy birthday”.

الفنانة السعودية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

واعترفت الفنانة السعودية داليا مبارك مؤخرا بتعرضها للتنمر والعنصرية بسبب لون بشرتها السمراء الداكنة.

داليا قالت: «البعض يشبهني بفنانات ذوات بشرة داكنة فقط بسبب اللون، على الرغم من اختلاف ملامحنا تماماً، مثل ناعومي كامبل».