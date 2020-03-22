السعودية | مؤسسة “الحبوب” : 81 ألف طن مخزون الدقيق في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤسسة “الحبوب” : 81 ألف طن مخزون الدقيق في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:45 صباحًا, 22 مارس 2020 م المناطق - الرياض ذكرت المؤسسة العامة للحبوب على تويتر اليوم السبت أن مخزونات الدقيق بمستودعات المؤسسة والجاهزة للضخ بالسوق تبلغ 81 ألف طن، بخلاف العبوات المنزلية والإنتاج اليومي.

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