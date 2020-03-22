شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المراكز ومستشفى في رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل فرق العمل الوقائي ببلدية محافظة رأس تنورة أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم في كافة الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكثفت أمس جهودها في رش وتعقيم المستشفى العام بمتابعة من مدير الخدمات بالبلدية ناصر التميمي؛ في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي ذات الصدد، قامت الفرق بتعقيم وتطهير جميع أقسام مراكز المرور والشرطة والجوازات بالمحافظة، وذلك ضمن المبادرة والشراكة بين البلدية والدوائر الحكومية، المدنية منها والعسكرية.