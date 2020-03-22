شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 نشاطا مخالفا للتعليمات الاحترازية بشرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت جهود مكافحة كورونا بشرق الدمام عن ضبط 45 نشاطا مخالفا للتعليمات الوقائية الاحترازية، وجرى تطبيق النظام بحقهم وتصحيح أوضاعهم، فيما تأكد التزام أكثر من 500 صالون حلاقة و200 صالون نسائي و3 مجمعات تجارية بتعليمات الإغلاق.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام م. حاتم الغامدي، أن البلدية سخرت جميع إمكانياتها لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تسخير جهود 655 عاملا و31 مشرفا ميدانيا، والتي تأتي ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار الفيروس.

وأبان أن البلدية استنفرت جهودها مبكرا في أعمال الإشراف والمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات إغلاق المحلات التجارية المستهدفة ومراقبة الأسواق والعاملين بالأنشطة الصحية والتحقق من تطبيق المعايير الوقائية اللازمة، من خلال الالتزام بلبس الكمامات والقفازات وتعقيم الأسطح والأرضيات وعربات التسوق بشكل مستمر.

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وأضاف إنه من منطلق الوقاية واتخاذ الإجراءات الاستباقية في مكافحة فيروس كورونا تم إخضاع 96 عاملا بالأنشطة الصحية للكشف الحراري الفوري وتوجيه أصحاب المنشآت بالالتزام بمتابعة العاملين وقياس الحرارة مرتين يوميا.

ولفت إلى أن البلدية بادرت بتعقيم أكثر من 80 لوحة تحكم لأجهزة الصرف الآلي وإبلاغ البنوك التابعة لها بضرورة تأمين وسائل التعقيم بشكل مستمر للمستخدمين، كما تم تنظيف 1468 حاوية وتكثيف أعمال الرش والتنظيف للأرصفة والجلسات الخارجية، وتم إغلاق 23 حديقة و26 ملعبا و42 دورة مياه عامة.

أما فيما يتعلق بالخدمات البلدية المتاحة للمستفيدين، فقال الغامدي: تم توجيه جميع الإدارات والأقسام بالعمل عن بعد، واستقبال طلبات المستفيدين واستفساراتهم لتقديم الدعم اللازم والرد عليها ومعالجة الطلبات إلكترونيا من خارج مقر العمل.