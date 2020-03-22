شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية لـ اليوم: لم نرصد تجمعات.. وضبط المخالفات عند الجهات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير لـ ”الخليج 365”، أن مسئولية رصد التجمعات المخالفة للقرارات الاحترازية من فيروس كورونا بالمواقع العامة يأتي ضمن مهام الجهات الأمنية، التي تحذر وتتابع الوضع باستمرار، حيث لم نصل لهذه المرحلة من المخالفات ولله الحمد، بفضل الالتزام بالمسئولية المجتمعية من أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، وتعاونهم المتميز مع الجهات المعنية بإجراءات الوقاية من هذا الوباء، فيما شدد على تشكيل الأمانة فرقا رقابية لمتابعة تنفيذ قراراتها ورصد المخالفين وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة حال ثبوت تجاوز لقراراتها من أجل السلامة العامة.

وكشف م. الجبير عن إطلاق الأمانة مبادرتها المجتمعية بتوزيع أكثر من 10 آلاف عبوة معقم كمرحلة أولى على المتسوقين، خلال جولته الميدانية بإحدى مراكز تسوق الهايبر ماركت بالخبر مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع المعقمات على المارة وأمام الأسواق، وذلك حرصا على سلامة المجتمع.

وأوضح أن الأمانة ضاعفت عدد كوادرها العاملين خمسة أضعاف؛ للتركيز على الإجراءات الاحترازية والوقائية ورش وتعقيم الأماكن العامة ومتابعة وجود المعقمات في مراكز التسوق، ورفع مستوى النظافة فيها، إضافة إلى القيام بأكثر من 8000 جولة منها 30 % للإصحاح البيئي، وتطهير أكثر من 1650 موقعا على مستوى حاضرة الدمام، مضيفا إن الأمانة وكافة بلدياتها وضعت خطتها في تشديد تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

والتقى م. الجبير خلال الجولة بعدد من المتسوقين من المواطنين والمقيمين، مستطلعا انطباعاتهم عن مستوى الخدمات المقدمة وتوفر المعقمات والقفازات ومستوى النظافة العامة، حيث رافقه بالزيارة وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، ورئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، مشيدا بمستوى تعاون مراكز التسوق وتفاعلها مع القرارات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى حرص المواطنين والمقيمين في الاستجابة للقرارات الحكومية والالتزام بها.

وتأتي هذه الجولات ضمن الزيارات الرقابية من مسئولي أمانة الشرقية على مراكز التسوق والمنشآت الغذائية، والتي يتم التأكد خلالها من مدى التزام تلك المراكز بالاشتراطات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأبرزها: تعقيم عربات التسوق بشكل مستمر، وتوفير معقمات وقفازات لليدين للمتسوقين، وتكثيف أعمال النظافة، إضافة إلى تشديد الرقابة على المواد الغذائية والتأكد من حفظها بطريقة سليمة صحياً وبعيدة عن المؤثرات التي تضر بسلامتها، بالإضافة إلى التأكد من الشروط الصحية للعاملين والتزامهم بالنظافة الشخصية.