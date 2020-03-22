شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن متنزهات حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

قررت أمانة حفر الباطن، فصل التيار الكهربائي عن الحدائق العامة والمتنزهات، حرصًا على سلامة الجميع. وجاءت الخطوة التي أقرتها الأمانة في إطار منع التجمعات بالأماكن العامة في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما تأكد أن التجمعات تؤدي إلى سرعة انتقال العدوى به، وبالتالي زيادة رقعة انتشاره.

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كانت هذه تفاصيل خبر فصل التيار الكهربائي

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