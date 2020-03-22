شكرا لقرائتكم خبر عن 9.7 مليون م3 مياه يوميا للمناطق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة المياه الوطنية تطبيق خطة تشغيلية لإدارة الطلب المتزايد على المياه في مناطق المملكة، خلال فترة تعليق الأعمال لمكافحة فيروس كورونا، بضخ أكثر من 9.7 مليون م3 خلال هذه الفترة، بهدف توفير أكبر كمية من المياه للمواطنين والمقيمين. وأوضحت الشركة أن جميع محطات إنتاج المياه ومنظومة شبكات المياه الموزعة في مناطق المملكة المختلفة تعمل بشكل طبيعي، وجاهزة لتطبيق خطة إدارة الطلب المتزايد على المياه إذا لزم الأمر، مؤكدة استمرارها في تقديم كل الخدمات، ومعالجة البلاغات لعملائها بمناطق المملكة المختلفة من خلال الفرع الإلكتروني للشركة على مدار الساعة، وذلك لضمان سلامة العملاء، وخدمتهم عن بُعد وفقًا للظروف الراهنة، واتباعًا لإرشادات الصحة والسلامة، ومنع التجمعات، مبينة أن خطتها التشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، إضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق- عبر بيان لها- إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة، خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة، داعية جميع عملائها الكرام لطلب الخدمة من خلال فرعها الإلكتروني.