شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات افتراضية بمستشفى قوى الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مستشفى قوى الأمن بالرياض خدمة «العيادات الافتراضية»، في إطار جهوده الحثيثة المواكبة للإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية التي تقوم بها قطاعات المملكة كافة بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص، للتصدي لفيروس «كورونا». وتتيح الخدمة للمرضى التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي الذي سيقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة المرضى والإجابة على استفساراتهم كافة من خلال أكثر من 200 عيادة تعمل يوميًا لخدمة ما يزيد على 3000 مريض، وذلك بعد إلغاء المواعيد الاعتيادية كافة. وتسهم العيادات في تجنب عملية التجمعات في الأماكن العامة وتتيح للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية بكل يسر، والتخفيف عن مرضى الطوارئ المتواجدين خلال الفترة الحالية.

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