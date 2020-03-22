مركز الملك سلمان يقيم الاحتياجات الصحية لليمن

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عقد ممثلو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعا مع وزير الصحة والسكان اليمني د. ناصر باعوم، وممثل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، وممثل منظمة الصحة العالمية في الخليج، لتقييم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وجرى خلال الاجتماع بحث إمكانية توفير المركز الاحتياجات الصحية اللازمة لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن. وبحث المجتمعون كذلك مقترح مشروع تنفيذي مع منظمة الصحة العالمية؛ لتأمين أجهزة الترصد الوبائي ودعم المختبرات والمحاجر الصحية، وتهيئة الكوادر وتدريبها لمنع انتشار فيروس كورونا في اليمن. وعبر وزير الصحة اليمني عن الشكر والامتنان للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعمها السخي والمستمر للحكومة اليمنية، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمركز الملك سلمان للإغاثة، بتقييم الوضع الصحي داخل اليمن وتوفير الاحتياجات الضرورية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن. وأكد وزير الصحة اليمني خلو بلاده من أي حالة اشتباه بفيروس كورونا، وإن الوزارة أحصت دخول نحو 50.342 مواطنا عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال الفترة من 18 يناير حتى 15 مارس الجاري، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية معهم، في 11 منفذا، منها 4 منافذ جوية، و4 منافذ بحرية و3 منافذ برية.

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