شكرا لقرائتكم مدير مستشفى بيش بجازان يطمئن الجميع على حالتي إصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-22 مدير مستشفى بيش بجازان يطمئن الجميع على حالتي إصابة بكورونا متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان طمان مدير مستشفي بيش بجازان بأن الحالتين المتواجدتين في العزل الطبي في المستشفي في حالة مستقرة والأوضاع طيبة. وتفصيلا : تحدث مدير مستشفي بيش بجازان عيسى جعفري في مقطع فيديو عبر” العربية” قائلا : من أمام غرف العزل الطبي بالمستشفي اطمان الجميع بأن الحالتين المصابة بفيروس كورونا مطمأنة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من تاريخ دخولهم إلى المستشفى. Advertisements واضاف الجعفري : لقد قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية من وقت دخولهما عبر المسار الآمن إلى غرف العزل واتباع كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأختتم الجعفري : اوجه رسالتين من هذا المكان أما الرسالة الأولى فهي لابطال الصحة وجهودهم المبذولة والعمل ليلا ونهارا والرسالة الثانية إلى المجتمع ونطمأنهم بأن حكومتنا الرشيدة والصحة تبذل كافة الإجراءات اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا في هذا الوطن الغالي. آخر أخبار فيروس كورونا covid19 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى بيش بجازان يطمئن الجميع على حالتي إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.