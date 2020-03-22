، توقفت السيول وبانت آثارها في سوق الداير.. والأهالي: هذا الحل يخفِّف قوة التيار ،

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هدأت سيول الداير بني مالك شرقي منطقة جازان بعد أمطار غزيرة الخميس الماضي، وبانت آثار تلك السيول التي اندفعت بقوة كبيرة على جنبات السوق المحاذية للوادي.
وبيَّنت الصور الأضرار التي أحدثتها السيول، من بينها انهيار الصبات الخرسانية، وجرف المركبات الصغيرة والكبيرة ومعدات الحفر.
وقد باشرت الجهات المعنية إجراءاتها، وواصلت تحذيراتها منذ بدء الأمطار.
وعزا عدد من الأهالي الأضرار التي حدثت إلى قوة التيار الجارفة، إضافة إلى ترك المركبات بمجرى الوادي، وكذلك بسبب ضيق مجرى الوادي.. مشيرين إلى أن حل تقليل أضرار هذه السيول هو سدود تخفيف التدفق، وليس احتجاز المياه كليًّا.
ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين مجددًا إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البَرَد، تتخللها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها يوم السبت.
محافظة الداير سيول أمطار جازان الدفاع المدني مدني جازان
توقفت السيول وبانت آثارها في سوق الداير.. والأهالي: هذا الحل يخفِّف قوة التيار
هدأت سيول الداير بني مالك شرقي منطقة جازان بعد أمطار غزيرة الخميس الماضي، وبانت آثار تلك السيول التي اندفعت بقوة كبيرة على جنبات السوق المحاذية للوادي.
وبيَّنت الصور الأضرار التي أحدثتها السيول، من بينها انهيار الصبات الخرسانية، وجرف المركبات الصغيرة والكبيرة ومعدات الحفر.
وقد باشرت الجهات المعنية إجراءاتها، وواصلت تحذيراتها منذ بدء الأمطار.
وعزا عدد من الأهالي الأضرار التي حدثت إلى قوة التيار الجارفة، إضافة إلى ترك المركبات بمجرى الوادي، وكذلك بسبب ضيق مجرى الوادي.. مشيرين إلى أن حل تقليل أضرار هذه السيول هو سدود تخفيف التدفق، وليس احتجاز المياه كليًّا.
ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين مجددًا إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البَرَد، تتخللها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها يوم السبت.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:00 AM
"المدني" يدعو المواطنين والمقيمين للحيطة والحذر بناء على تنبيهات "الأرصاد"
هدأت سيول الداير بني مالك شرقي منطقة جازان بعد أمطار غزيرة الخميس الماضي، وبانت آثار تلك السيول التي اندفعت بقوة كبيرة على جنبات السوق المحاذية للوادي.
وبيَّنت الصور الأضرار التي أحدثتها السيول، من بينها انهيار الصبات الخرسانية، وجرف المركبات الصغيرة والكبيرة ومعدات الحفر.
وقد باشرت الجهات المعنية إجراءاتها، وواصلت تحذيراتها منذ بدء الأمطار.
وعزا عدد من الأهالي الأضرار التي حدثت إلى قوة التيار الجارفة، إضافة إلى ترك المركبات بمجرى الوادي، وكذلك بسبب ضيق مجرى الوادي.. مشيرين إلى أن حل تقليل أضرار هذه السيول هو سدود تخفيف التدفق، وليس احتجاز المياه كليًّا.
ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين مجددًا إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البَرَد، تتخللها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها يوم السبت.
، توقفت السيول وبانت آثارها في سوق الداير.. والأهالي: هذا الحل يخفِّف قوة التيار ،
المصدر : الخليج 365
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