، موجز "الخليج 365": كورونا يسيطر على المشهد.. وكلمة خادم الحرمين تضيء شمعة أمل في النفق المظلم ،

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت أهم الأحداث خلال الأسبوع وتوالت المتابعات ذات العلاقة المباشرة بالوباء

مازال فيروس كورونا الجديد مسيطرًا على الرصد الأسبوعي لأهم الأخبار والأحداث المحلية والدولية التي تتابعها "الخليج 365"، وخلال الأسبوع الماضي، توالت المتابعات التي كان لها علاقة مباشرة بهذا الوباء، وكان في مقدمتها الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ إلى الشعب، وحملت الكثير من التفاؤل والأمل في إمكانية تجاوز هذه الأزمة بسلام، شريطة تماسك وتآلف المواطنين والمقيمين والتزامهم بالتعليمات الصحية.

وفي محيط الأزمة نفسها، كانت هناك أخبار محلية مهمة، في مقدمتها حزمة المحفزات التي وجهتها الدولة للقطاع الخاص لمساعدته في تجاوز أزمة كورونا، وأرباح أرامكو على الرغم من تراجع أسعار النفط، وقرار هيئة كبار العلماء بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان.

صراحة ملك

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة للمواطنين والمقيمين. وقال يحفظه الله، موجهًا حديثه إلى الشعب السعودي والمقيمين: "تعلمون حفظكم الله ورعاكم، ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة ‫كورونا المستجد، كفانا الله وإياكم والعالم أجمع شرها، إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تمامًا أنها مرحلة ستمر وتمضي على الرغم من قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: {فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا}.

وطمأن خادم الحرمين الجميع أيضًا عندما قال: "إن بلادكم المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب".

ولم ينس خادم الحرمين أن يشيد بالشعب لتعاملهم الراقي مع أزمة كورونا، قائلاً: "إن ما أظهرتموه من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية، هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها".

ووجّه ـ حفظه الله ـ الشكر والتقدير إلى القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، التي تبذل كل إمكاناتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

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120 مليارًا

بقيمة تتجاوز 120 مليارًا، اتخذت المملكة تدابير عاجلة لتخفيف آثار تداعيات كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص. وقال وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية؛ مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كل الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.

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أسعار النفط

وفي ظل أزمة كورونا وتداعي أسعار النفط، أعلنت شركة أرامكو السعودية نتائجها المالية لعام 2019م؛ حيث حققت أرباحًا وتوزيعات أرباح قوية. وبلغ صافي الدخل 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) لعام 2019م بأكمله، مقارنة مع 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018م. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 293.6 مليار ريال (78.3 مليار دولار)، مقارنة مع 321.9 مليار ريال (85.8 مليار دولار) في العام السابق. وعلى الرغم من قوة التدفقات النقدية الحرة؛ إلا أن تراجعها عن العام 2018م يعزى في المقام الأول إلى انخفاض الدخل، الذي قابلته تغيرات إيجابية في رأس المال العامل وتراجع حجم الإنفاق الرأسمالي.

وأظهر المركز المالي للشركة نسبة مديونية بلغت -0.2% في نهاية عام 2019م؛ ما يبرهن على قوة الإطار المالي للشركة والحصافة المتبعة في إدارته.

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صلاة الجماعة

وخلال الأسبوع ذاته، وافقت هيئة كبار العلماء على إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويُستثنى من ذلك الحرمان الشريفان. وقالت الهيئة إنها اطلعت في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض على ما يتعلق بجائحة "كورونا" وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة لدى حضوره في هذه الجلسة التي شددت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم، وبناءً على ما تقدم فإنه يسوغ شرعًا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان.

https://sabq.org/mr376W

مكافحة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفًا؛ نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصًا تم إيقاف 298 شخصًا منهم - وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري. وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقيًا 379 مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

https://sabq.org/kRPMT2

رحلات الطيران

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، فقد قررت حكومة المملكة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يومًا باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يومًا.

https://sabq.org/MP6dBf

مقار العمل

قررت حكومة المملكة تعليق الحضور لمقار العمل بالجهات الحكومية كافة لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وأرجع مصدر مسؤول في وزارة الداخلية هذا القرار إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد. فضلاً عن إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية، وإغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

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الاختبارات الفصلية

وجّه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي جميع الجامعات الحكومية والأهلية لاعتماد آلية الاختبارات والتقويم لطلبة الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، ضِمن دليل إرشادي يحتوي على ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي لطلبة وطالبات الجامعات. على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي، والاستفادة من أسلوبي التقويمات المستمرة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد كبديل للاختبارات الدورية، وكذا استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية خلال الفصل الدراسي كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

وتَضَمّن التعميم إقرار 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة مع تغيير نظام التقديرات إلى «ناجح/ راسب».

https://sabq.org/GqMbJC

392 حالة إصابة بكورونا

وقبل أن ينتهي الأسبوع، أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا". ليصل إجمالي الحالات إلى (392) حالة مؤكدة، ومن بين الحالات الجديدة حالات ارتبطت بالسفر، و 5 حالات لممارسين صحيين وإداريين في منشأة صحية خاصة بالرياض، وهم من دون أعراض صحية، وتم إجراء العزل، وإغلاق المنشأة احترازيًا, وبقية الحالات وهي غالبيتها كانت ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات سابقة، وارتبط بعضها بحضور مناسبات اجتماعية كالتجمع للعزاء واللقاءات العائلية، مبينًا أن هذه أمثلة مؤسفة لأثر التجمعات في نشر العدوى سواء في المنازل أو الاستراحات أو الحدائق ونحوها.

https://sabq.org/2mFyCr

إجراءات احترازية

علمت "الخليج 365" أن اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.

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