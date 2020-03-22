محمد بن مسعود - الدمام - بهدف التصدي للفيروس بما يعزز تضافر الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم وضعت وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي كامل مستشفياتها وكلياتها ومراكزها الطبية والبحثية وإسكاناتها في الجامعات والتعليم العام؛ في خدمة وزارة الصحة والجهات الأخرى. وجاءت مبادرة الوزارة بهدف التصدي لفيروس ‫كورونا، بما يعزز من تكامل الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ ‏‫بالفيديو .. "التعليم" تضع كامل مرافقها ومستشفياتها تحت تصرف "الصحة" لمحاربة كورونا عيسى الحربي الخليج 365 2020-03-22 وضعت وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي كامل مستشفياتها وكلياتها ومراكزها الطبية والبحثية وإسكاناتها في الجامعات والتعليم العام؛ في خدمة وزارة الصحة والجهات الأخرى. وجاءت مبادرة الوزارة بهدف التصدي لفيروس ‫كورونا، بما يعزز من تكامل الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم. Advertisements 22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 12:56 AM بهدف التصدي للفيروس بما يعزز تضافر الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم بهدف التصدي للفيروس بما يعزز تضافر الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم وضعت وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي كامل مستشفياتها وكلياتها ومراكزها الطبية والبحثية وإسكاناتها في الجامعات والتعليم العام؛ في خدمة وزارة الصحة والجهات الأخرى. وجاءت مبادرة الوزارة بهدف التصدي لفيروس ‫كورونا، بما يعزز من تكامل الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم. ، ‏‫بالفيديو .. "التعليم" تضع كامل مرافقها ومستشفياتها تحت تصرف "الصحة" لمحاربة كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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