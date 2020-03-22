، الكويت تفرض حظر تجوال جزئيًّا من الـ5 مساءً إلى الـ4 صباحًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قال نائب وزير الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي أمس السبت برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح فرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء البلاد من الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحًا ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وفي التفاصيل جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الصالح في مؤتمر صحفي عقد الليلة بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف بمتابعة تداعيات كورونا.فيروس كورونا الجديد الكويت حظر التجول
الكويت تفرض حظر تجوال جزئيًّا من الـ5 مساءً إلى الـ4 صباحًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-22
قال نائب وزير الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي أمس السبت برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح فرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء البلاد من الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحًا ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وفي التفاصيل جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الصالح في مؤتمر صحفي عقد الليلة بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف بمتابعة تداعيات كورونا.
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:38 AM
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:51 AM
قال نائب وزير الوزراء الكويتي ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي أمس السبت برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح فرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء البلاد من الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحًا ابتداءً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وفي التفاصيل جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الصالح في مؤتمر صحفي عقد الليلة بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف بمتابعة تداعيات كورونا.
، الكويت تفرض حظر تجوال جزئيًّا من الـ5 مساءً إلى الـ4 صباحًا ،
المصدر : الخليج 365
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