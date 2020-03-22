شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘رويترز’’ تكشف عن الرسالة التي وجهها ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن “كورونا”..صدمت الجميع"شاهد" والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأحد 22 مارس 2020 02:02 صباحاً - ‘‘رويترز’’ تكشف عن الرسالة التي وجهها ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية بشأن “كورونا”..صدمت الجميع"شاهد"

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أرسل رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للتعبير عن رغبته في التعاون معه وتكثيف جهودهما سويا للقضاء على فيروس “كورونا” المستجد.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، أن ترامب “أعرب عن عزمه في رسالته إلى كيم جونغ أون على التعاون معه في أعمال مكافحة الوباء العالمي”، بحسب وكالة رويترز.



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وقال ترامب في رسالته إنه أعجب بالجهود التي بذلها زعيم كوريا الشمالية للدفاع عن شعبه من التهديد الخطير للوباء”.