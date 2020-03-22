شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون بعد البقاء في المنزل: " الحجر يصلح العلاقات الزوجية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي الحطاني (صدى):

فرض انتشار فيروس كورونا المستجد، وضعا جديدا على الجميع، متمثلا في بقاء جميع أفراد الأسرة بالبيت، تجنبا للإصابة بالعدوى.

وفي هذا السياق، رأى مواطنون أن الحجر المنزلي يصلح العلاقات بين الأزواج، وبين أفراد الأسرة عمومًا، نظرا لبقاء الآباء طوال اليوم على غير العادة.

فيما رأى آخرون أن الحجر المنزلي وبقاء الزوج بالمنزل يوميا، سببا لازدياد المشاكل الزوجية، والخلافات بين الطرفين.

وتطبق معظم بلدان العالم حاليا حملة " خلك بالبيت " ،بغرض السيطرة على الفيروس القاتل، والحد من انتشار العدوى بين الأشخاص.