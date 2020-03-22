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شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تنشر جداول دروس الأسبوع العاشر للصفوف المتوسطة والابتدائية لـ«التعلم عن بعد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت وزارة التعليم العام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جداول دروس الأسبوع العاشر للصف «الأول والثاني والثالث المتوسط» و«الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي».
وأوضحت الوزارة أن الدروس تبث عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، فى بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا
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