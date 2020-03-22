شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع لـ «صدى»: الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار "كورونا" "كافية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف استطلاع رأي لقراء صحيفة " صدى " الإلكترونية، عن آراء القراء في الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس " كورونا ". كشف استطلاع رأي لقراء صحيفة " صدى " الإلكترونية، عن آراء القراء في الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس " كورونا ". ورأى 63% من المتابعين إن الإجراءات كافية وحكيمة، فيما أبدى 37% أنها غير كافية.

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