بالفيديو.. عمال الحرم النبوي في صفوف لأداء الصلاة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): يواصل عمال الحرم النبوي الشريف، أداء الصلاة الجماعية داخل المسجد. يواصل عمال الحرم النبوي الشريف، أداء الصلاة الجماعية داخل المسجد. ويأتي ذلك بدون أي أشخاص من خارج الحرم التزاما بالتعليمات التي أقرتها المملكة، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد. وكان المتحدث الرسمي باسم شئون الحرمين، أعلن أنه في إطار رفع مستوى الإجراءات الاحترازية؛ تقرر الرئاسة والجهات الأمنية والصحية تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة، مهيبة بالجميع التعاون لتحقيق المصلحة العامة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

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