خالد النمر: المشي ليلًا بغرض الرياضة لا يتسبب في نقل عدوى «كورونا»

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن المشي بغرض الرياضة ليلًا لا يتسبب في نقل العدوى بفيروس «كورونا المستجد» لكن هذا بشرط.

جاء ذلك في رد للنمر، على سؤال: «هل المشي ليلًا للرياضة في الشارع دون اختلاط بأحد له دور في انتقال العدوى بفيروس كورونا؟».

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لابأس في ذلك؛ إذا لم يُحظر التجول».

وفي سياق متصل، قال النمر: الأشياء التالية ليس لها أي دور في الوقاية أو العلاج من الفيروس، وهي (البخور الجاوني ـ بخور لبان ـ محلول المُرّة ـ بخور الحبة السوداء ـ الغرغرة يوميًا بماء وملح، إضافة إلى رش بخاخ ديتول أو غيره من المطهرات في أنحاء المنزل أو على سكان المنزل أو الزائرين).

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وأكَّد النمر، أن كل ما سبق ليس له دور في الوقاية أو العلاج من فيروس كورونا المستجد، قائلًا: الصحيح.. اتباع تعليمات وزارة الصحة في بلدك.

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