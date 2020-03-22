الدكتور خشيم: كلمة خادم الحرمين بشأن «كورونا» رسالة طمأنة وشدت من أزر الجميع

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن حمزة بكر خشيم، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين بشأن أزمة «كورونا» حملت رسالة طمأنة للجميع، وشدت من أزرهم.

وأشار الدكتور خشيم، إلى أن كلمة خادم الحرمين طالبت في نفس الوقت من المواطن العزيز بالاستعداد أكثر فأكثر؛ لمواجهة الاحتمالات كافة حتي تنجلي هذه الأزمه العالمية.

وقبل أيام، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تمامًا أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: (فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا)، وستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، لواحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية .

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وخلال الكلمة التي وجهها الملك سلمان للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، أكد أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

وقال الملك سلمان: نحن حريصون بشدة على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وأشار الملك سلمان إلى أن هذه الأزمة ستتحول لتاريخ يثبت مواجهة الإنسان، لواحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.