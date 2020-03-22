السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يكشف عن حزمة إجراءات وقوانين لمساعدة مواطنيه على مواجهة تداعيات أزمة كورونا



واشنطن 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تعمل على سن قوانين تساعد سكان البلاد على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد, مبيناً أن فحوصات الإصابة بالفيروس ستكون مجانية.

وأوضح الرئيس ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم أن تم اتخاذ تدابير عاجلة وقائية لمنع انتشار الفيروس مثل اعتماد إجازات مرضية مدفوعة للعمال وتأجيل كل عمليات الحجر على المنازل، وعدم فرض الامتحانات الدراسية للطلاب، وذلك "للمرة الأولى في تاريخ أمريكا إضافةً إلى إعفاء الفوائد على القروض الدراسية لستين يومًا.

وثمن الرئيس ترامب جهود إدارة الأغذية والأدوية في العمل على تقييم عقاقير تساعد المرضى واصفا عملها بأنه "ممتاز", مشيرًا إلى أنه تم تعزيز مستوى عمل مركز مواجهة الأزمات ويتم التنسيق بشكل وثيق مع حكام الولايات، وهناك تواصل مستمر معهم.

واختتم الرئيس ترامب بالقول "سننجح في وقت قريب في التغلب على العدو غير المرئي ,وسنحتفل بانتصارنا قريبًا".

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