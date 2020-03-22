السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تنفذ جولات تفتيشية احترازية لمكافحة فيروس كورنا



جدة 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

قامت أمانة جدة ممثلة في اللجان الميدانية اليوم بحملات تفتيش شملت 7065 منشأة تجارية، نتج عنها 264 منشأة مخالفة طبقت بحقها الأنظمة واللوائح.

وكانت اللجان التفتيشية وعلى مدى الأربعة الأيام الماضية قامت بحملات تفتيش على 3046 مطعما وخالفت 137 مطعما غير ملتزم، و2659 صالون حلاقة وخالفت 98 صالونا غير ملتزم، و378 مركزا تجاريا وأماكن تجمعات وخالفت 7 منها غير ملتزمة بالتعليمات، و558 مقهى خالفت منها22 غير ملتزمة بالتعليمات، و159 قصر أفراح جميعها ملتزمة بالتعليمات التي شملت الإغلاق.

كما شكرت الأمانة المواطنين على تعاونهم معها وتؤكد على جميع المنشآت التجارية الالتزام بقرار الإغلاق واتباع تعليمات الدولة والوزارات ولن تتهاون الأمانة مع أي مخالف وستطبق على المنشأة الأنظمة واللوائح في حالة المخالفة.

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