السعودية اليوم / المسؤولون في محافظة طريف: كلمة خادم الحرمين الشريفين تثبت الحرص على سلامة المواطن والمقيم



طريف 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

نوه عدد من المسؤولين بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للمواطنين والمقيمين التي أثبتت أن المواطن في قلب اهتمام القيادة وتعكس حرصه -أيده الله- على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية

وأوضح محافظ طريف بدر بن نجر الصقر أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حول فيروس كورونا المستجد تحمل في مضامينها العمق الإنساني وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل مايضمن للمواطن والمقيم الحياة الكريمة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

وأكد مدير القطاع الصحي بمحافظة طريف فايز بن سرحان الرويلي أن ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بها ثقة بالله أولا بأن هذه الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم أجمع ستمر بإذن الله.

وقال رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظة الله - ، للمواطنين والمقيمين بالمملكة، حملت مشاعر صادقة ورسالة أبوية بث فيها الطمأنينة في قلب المواطن والمقيم .

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طريف 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واسنوه عدد من المسؤولين بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للمواطنين والمقيمين التي أثبتت أن المواطن في قلب اهتمام القيادة وتعكس حرصه -أيده الله- على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية وأوضح محافظ طريف بدر بن نجر الصقر أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حول فيروس كورونا المستجد تحمل في مضامينها العمق الإنساني وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل مايضمن للمواطن والمقيم الحياة الكريمة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.وأكد مدير القطاع الصحي بمحافظة طريف فايز بن سرحان الرويلي أن ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بها ثقة بالله أولا بأن هذه الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم أجمع ستمر بإذن الله.وقال رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظة الله - ، للمواطنين والمقيمين بالمملكة، حملت مشاعر صادقة ورسالة أبوية بث فيها الطمأنينة في قلب المواطن والمقيم .// انتهى //00:58ت م0163

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