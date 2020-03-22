السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يطالب بتوفير دواء هيدروكسي كلوروكين فورا لعلاج فيروس كورونا المستجد



واشنطن 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن: "تناول مادتي هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين معًا، يحمل فرصة حقيقية ليكون أحد أكبر مغيري قواعد اللعبة في تاريخ الطب".

ودعا ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر الجهات المعنية للعمل على هذا الدواء وطرحه في الأسواق فورا لعلاج الناس.

وتشير عدة مصادر إلى أن التركيبة التي تحدث عنها ترامب هي عبارة عن مزيج من دواء مخصص لعلاج الملاريا، ومضاد حيوي، يعتقد البعض بقدرتهما على علاج عدوى فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.

واستشهد الرئيس الأمريكي بمعلومات أوردتها دراسة فرنسية بهذا الشأن، تم نشرها في صحف طبية عريقة.

ولا تزال الدراسة التي شملت 20 مصابا بعدوى فيروس كورونا في مراحلها الأولية، إلا أنها تبدو واعدة.

وكان الدواء قد استخدم لعلاج مرضى بكورونا في الصين وفرنسا. ورغم إمكانياته، قال العلماء: إنه لا يزال بحاجة لمزيد من التجارب التي ستحدد إن كان علاجا آمنا أم لا.

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