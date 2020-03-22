السعودية اليوم / تونس تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن الأممي بشأن تداعيات كورونا على السلم والأمن الدوليين



تونس 26 رجب 1441 هـ الموافق 21 مارس 2020 م واس

طالبت تونس اليوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقد جلسة طارئة للتباحث بشأن تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليين، والإجراءات العاجلة التي سيتخذها المجلس لمؤازرة جهود الدول الوطنية والإقليمية لاحتواء هذا الوباء وتوفير الإمكانيات الضرورية للتصدي له.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن هذا الطلب يأتي بوصف تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي ، وتبعا لما كان قد عبّر عنه الرئيس التونسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير، من ضرورة دعوة المنظمات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ جملة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى جائحة عالمية.

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23:55ت م

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